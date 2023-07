«Pára de inventar!»: adeptos do Botafogo reagem à estreia de Bruno Lage no Brasileirão

Bruno Lage estreou-se este domingo no comando técnico do Botafogo no Brasileirão, onde não foi além de um empate conseguido nos últimos minutos no terreno do Santos (2-2) . Ora, quem não perdeu tempo foram os adeptos do clube, que rapidamente foram às redes sociais do treinador português e deixaram comentários... pouco simpáticos."Pára de inventar, pelo amor de Deus. Que o jogo de hoje sirva de lição", "sai do meu botafogo" ou "sem inventar, por favor", são alguns dos comentários que se podem ler numa das publicações fixadas pelo técnico, de quando este chegou... ao Wolverhampton.Este, refira-se, foi o segundo jogo de Bruno Lage à frente do Botafogo. No primeiro, a sua equipa recebeu o Patronato para a Taça Sul-Americana e registou um empate a um golo.Apesar do arranque menos positivo, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, com 40 pontos ao cabo de 16 jornadas. Com um encontro a menos, o Grémio ocupa a 2.ª posição, com 29.