Passou pelo Portimonense e agora brilha na Taça do Brasil: «Portugal ajudou-me muito»

Jamerson Bahia saiu de Portugal há pouco tempo, deixando para trás três anos e meio de aprendizagem no futebol europeu e acabando por regressar ao Brasil. Agora a representar o Azuriz, o lateral-esquerdo, que passou pelo Portimonense, pelo Almeirim e pelo Sertanense, ajudou o emblema do Campeonato Paranaense a chegar a uma inédita terceia eliminatória da Taça do Brasil. E Portugal ajudou."Eu acredito que me ajudaram muito estas quatro temporadas que estive na Europa. Ajudou-me muito, fez-me crescer profissionalmente e como homem também. Agora, aqui no Brasil, estou a sentir que as coisas estão a fluir pelo trabalho que tenho feito e isso não é de agora. Eu sou um jogador que trabalha muito fora do campo e levo muito a sério o meu trabalho. Acredito que isso tudo é fruto de um trabalho anterior, que veio do passado e está a começar a dar frutos. Acredito que Portugal me ajudou muito nas quatro temporadas que estive lá. Tive muitas experiências boas e más. E continuo a trabalhar, a batalhar, a procurar coisas melhores na minha vida, na minha profissão", disse, à assessoria.