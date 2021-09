Paulinho Bóia, ex-Portimonense, brilha no Juventude: «Seguir neste ritmo é essencial»

Paulinho Bóia, ex-jogador do Portimonense, tem-se destacado ao serviço do Juventude. Com dois golos marcados e uma série de boas exibições, o extremo é a figura de proa do emblema de Caxias do Sul e a intenção é manter-se assim.





"Quero desfrutar ao máximo e continuar a trabalhar bastante para retribuir cada vez mais a confiança do treinador e de todos dentro do clube. Estou muito feliz aqui no Juventude, clube que me acolheu muito desde o primeiro dia. Seguir neste ritmo é essencial para manter este bom desempenho individual e ajudar os meus companheiros de equipa", referiu, à sua assessoria, o jovem avançado que passou por Portugal em 2018/19.