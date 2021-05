Paulistão dará recorde a Abel Ferreira

Abel Ferreira pode tornar-se o treinador do Palmeiras mais titulado do século, se vencer, hoje, o São Paulo, no Morumbi, na 2ª mão da final do Paulistão, depois do nulo na 1ª mão. O técnico luso, que já conquistou a Libertadores e a Taça do Brasil, pode tornar-se o primeiro estrangeiro a vencer a prova desde 1975. Entretanto, Deyverson (ex-Benfica e Belenenses) está de saída do Alavés e de regresso ao Verdão.