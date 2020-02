Paulo Autuori assume comando do Botafogo

Após dizer em 2017 que não voltaria a ser treinador no Brasil, depois a sua saída do Athlético Paranaense do cargo de coordenador técnico, Paulo Autuori está de volta, como treinador do Botafogo, substituindo Alberto Valentim que foi demitido no domingo passado. Autuori assinou contrato até ao final de 2020, tendo como adjunto Renê Weber.





Depois de sair do clube do Paraná, ele ocupou o cargo de coordenador no Fluminense, de onde saiu em 2018 alegando problemas de salários atrasados.O antigo treinador do Benfica, Vitória de Guimarães e Marítimo, virou técnico do Ludogorets, e conquistou um Campeonato Búlgaro. Deixou da Europa e exerceu a função no Atlético Nacional, da Colômbia, para voltar a ser dirigente no Santos, cargo que ocupou até o final de 2019.Autuori terá alguns dias para preparar a equipa, já que o próximo jogo oficial acontece no dia 1º de março contra o Boavista pelo Cariocão, ou antes disso pela Copa do Brasil, cujas datas podem ser 19/02, 26/02 ou 04/03.Paulo Autuori foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, quando o presidente era Carlos Augusto Montenegro. Hoje ele está à frente do processo de tornar o clube em empresa e o convite endereçado a Autuori não pôde ser recusado.