Paulo Autuori deixa cargo de diretor técnico do Santos

O treinador Paulo Autuori deixou o cargo de diretor para o futebol do Santos, após a vitória por 4-1 frente ao Cruzeiro, para o Brasileirão, anunciou este domingo o clube paulista, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli.

"O Santos informa que Paulo Autuori não faz mais parte do seu quadro de funcionários. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte no seguimento de sua carreira", lê-se no comunicado do 'peixe', que acrescenta que William Thomas vai dar continuidade ao projeto para 2020.

Paulo Autuori, de 63 anos, vencedor de duas Taças dos Libertadores, treinou várias equipas em Portugal, casos de Nacional, Vitória de Guimarães, Marítimo e Benfica.

Com a vitória no terreno do Cruzeiro, o Santos igualou os 68 pontos do Palmeiras, segundo classificado, a 13 pontos do Flamengo, comandado por Jorge Jesus, que pode sagrar-se hoje campeão, caso o 'verdão' não vença na receção ao Grêmio de Porto Alegre, em jogo da 34.ª jornada.