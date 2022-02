Paulo Autuori e Ricardo Gomes pedem a demissão do Athletico Paranaense

O diretor-técnico Paulo Autuori e o diretor de futebol do Athletico Paranaense Ricardo Gomes pediram na tarde de segunda-feira a demissão dos respetivos cargos junto da direção do clube brasileiro, avança esta terça-feira a imprensa brasileira.De acordo com o 'GloboEsporte', os pontos que estiveram na base dos pedidos de demissão foram os maus resultados da equipa principal, que atualmente disputa o Campeonato Paranaense, onde ocupam a sétima posição de 10 possíveis. O nulo diante do último classificado, o União PR, deverá ter sido a última gota de água de um copo que há muito ameaçava transbordar.Paulo Autuori, de 65 anos, foi treinador de futebol de vários clubes em Portugal. Em 1986/87, o brasileiro foi treinador-adjunto do Vitória de Guimarães. Nas duas temporadas seguintes (1987/88 e 1988/89), Paulo Autuori assumiu o comando do Nacional, tendo regressado ao clube da Cidade Berço - agora para o cargo de técnico da equipa principal - em 1989/90. Na época seguinte, Paulo Autuori regressou novamente à Madeira, assumiu o comando do Marítimo por quarto temporadas consecutivas (de 1990 a 1995). Em 1996/97, orientou o Benfica em 23 jogos. Na entrada do novo milénio, nova passagem por Guimarães, mas sem sucesso (apenas três vitórias conseguidas em 12 jogos realizados).Já Ricardo Gomes também conta com um passado por Portugal, mas como jogador do Benfica, clube que representou em duas ocasiões distintas. A primeiro passagem foi de 1988 a 1991, com a segunda o final de carreira do antigo defesa brasileiro, em 1995/96.