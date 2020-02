Paulo Autuori já teve ‘papo reto’ com Yaya Touré

Depois de recrutar o japonês Keisuke Honda, para espanto geral, o Botafogo quer agora garantir o concurso de Yaya Touré. O mediático médio está disponível para rumar ao Brasileirão e o treinador Paulo Autuori revelou que já falou com o jogador.

"Falei com ele. É importante o treinador falar com o jogador. Assim como quando estava no Athlético Paranaense também conversei com o Lucho González. Para trazer um jogador desses, é importante o treinador mostrar que confia, que vai chegar para jogar. Tirando isso, só vou falar dele quando estiver concretizado", assegurou.

"O papo foi reto, quis mostrar a realidade do Brasil como país e a do Rio de Janeiro como cidade. Falámos também do ridículo calendário brasileiro que temos e como o jogador às vezes não consegue preparar-se corretamente. Mostrei a situação real. Porque amanhã ou depois, se as coisas se concretizarem, sente que não dissemos a verdade. Isso tem que ser falado de maneira real. Ele disse que está muito animado e ficou feliz com a nossa conversa", rematou.