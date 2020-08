Paulo Fernandes é o novo treinador do Anápolis

O treinador Paulo Fernandes de 46 anos é o novo treinador do Anápolis do Brasil. Nascido em Coimbra, o treinador possui experiência em clubes na Ásia, América Latina e Europa. O responsável técnico, tem aptidão para quatro idiomas, sendo nativo português, fluente em Francês e espanhol e básico em Inglês. A sua trajetória como jogador passou pelo Sporting em 1985, voltando depois para a sua terra natal, Gois e terminou no Argus de Arganil.





O Anápolis está na 1ª divisão do Campeonato Goiano e Paulo Fernandes está motivado com este desfecho. "Queremos vencer todas as nossas competições dando crescimento ao clube e aos atletas, acrescentando as técnicas do futebol europeu. Estou grato pela confiança depositada em mim", disse em declarações á Radio Bandeirantes.