Paulo Sousa: «A pressão no Flamengo é diária»

Dia de apresentação oficial de Paulo Sousa como novo treinador do Flamengo. Depois de destacar a força dos adeptos do emblema brasileiro e o trabalho desenvolvido pelo compatriota Jorge Jesus no clube, o novo técnico do Mengão respondeu a questões mais específicas sobre o plantel do gigante canarinho e, claro está, sobre a intensa pressão que é treinar um clube desta dimensão.

"As primeiras impressões foram positivas. Temos um plantel com muita qualidade e que precisa cada vez mais de compromisso. A qualidade não expressa vitórias. Temos um dos melhores plantéis da América do Sul, senão mesmo o melhor, mas não o suficiente para ganhar títulos. Temos que trabalhar mais do que os outros", explicou.

Quanto à pressão, resposta na ponta da língua: "A pressão no Flamengo é diária. O Flamengo é um clube que investiu para ganhar. Nós, técnicos, vivemos para ganhar. Os adeptos são exigentes porque têm conquistado títulos. É uma pressão natural. Vivo focado no meu trabalho, assim como o meu staff, para podermos oferecer todas as condições à equipa para poder ganhar jogos. A melhor forma é jogar bem e ganhar jogos.

"Sabemos que nem sempre estaremos bem, mas vamos ter de ganhar jogos porque é a nossa cultura. A cultura da vitória. Todos aqui fazem parte dessa cultura. Do roupeiro ao meu staff, passando pelos jogadores. Para termos o nossos adeptos convencidos e orgulhosos em todos os cantos do mundo e para podermos vivenciar vitórias extraordinárias", assinalou.