Paulo Sousa "arranca o couro" aos jogadores do Flamengo: «As minhas pernas parecem cimento»

Os treinos da equipa técnica de Paulo Sousa no Flamengo têm sido bem duros, segundo relata a imprensa brasileira. O 'Globoesporte' cita alguns jogadores - "as minhas pernas parecem cimento" ou "preciso de um pulmão a mais" - que dão conta de sessões bem intensas por parte dos preparadores físicos, Antonio Gómez e Lluis Sala. Têm "arrancado o couro" ao plantel, de acordo com o que escreve o site.O espanhol Antonio Gómez, de 45 anos, é um dos responsáveis pela preparação física e norteia o seu trabalho pela alta intensidade. "Quando era muito jovem fui trabalhar para o futebol profissional inglês, onde convivi com diferentes profissionais que me deram um conhecimento mais profundo. Entendo o futebol com uma perspetiva inglesa, com mais de trabalho físico e alta intensidade", disse o espanhol, à televisão do Flamengo.Quem acompanha o dia a dia do Flamengo destaca também que há muito tempo não havia a integração diária de trabalho físico, tático e técnico, mas desde o primeiro dia de Paulo Sousa todas as sessões misturaram os três conceitos.O trabalho é muito intenso, não apenas para os jogadores mas também para quem acompanha o treinador português. Os treinos começam a ser preparados às primeiras horas do dia. "Hoje acordámos 5h30 para definir os detalhes do treino e para podermos chegar aqui às 7 da manhã", acrescentou Antonio Gómez.