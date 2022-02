Paulo Sousa deixa recado aos jogadores após perder a Supertaça: «O que se ganhou está para trás»

O Flamengo perdeu a Supertaça do Brasil nos penáltis, diante do Atlético-MG, e no final Paulo Sousa não deixou de fazer alguns reparos aos seus jogadores. O treinador português explicou que os futebolistas não podem acomodar-se à sombra do que ganharam no passado."Parece que, individualmente, a minha equipa precisa dar um passo diferente. É uma equipa que está junta há quatro anos, que obteve vitórias importantes pela sua qualidade e talento. Mas hoje, em termos de espírito, tem de ter a mesma fome que teve no início da construção deste plantel", afirmou."Para melhorar é preciso melhorar a fome, a determinação de querer ganhar. É o espírito que temos que ter. Temos de ter a humildade de perceber que nada ganhámos. O que se ganhou está para trás. O presente é o mais importante ", explicou.O Flamengo volta a jogar quarta-feira com o Botafogo, para o Campeonato Carioca.