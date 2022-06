Paulo Sousa despede-se do Flamengo: «Existem coisas e pessoas que não controlamos»

Paulo Sousa deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Flamengo nas redes sociais. O técnico português conduziu o Mengão durante 32 jogos oficiais até ser sucedido por Dorival Júnior no cargo."Quero agradecer ao Flamengo pelo convite e pela oportunidade de treinar uma equipa com a sua grandeza e a sua história. Foi um tempo de muita aprendizagem. Como já o disse várias vezes, existem coisas e pessoas que não controlamos, que não conseguimos mostrar, convencer e fazer acreditar que existe um outro caminho. Para se querer verdadeiramente mudar e evoluir no sentido da dimensão do clube, é fundamental todos - sem exceção - rumarem com a mesma confiança e convicção no mesmo caminho. Obrigado à nação rubro-negra e ao povo brasileiro, pela forma calorosa com que me trataram e por me terem contagiado com a vossa paixão. Quero desejar boa sorte e sucesso ao meu colega Dorival Jr e a cada jogador. Que Deus vos abençoe e vos proteja na vossa caminhada. Aos novos desafios, avanço com a mesma determinação, paixão e dedicação pelo que mais amo, o futebol", pode ler-se na conta pessoal do treinador, de 51 anos.Segundo o portal 'Goal', os cariocas já pagaram uma indemnização ao treinador português que supera os 1,1 milhões de euros.