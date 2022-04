Paulo Sousa e a especulação em torno do regresso de Jorge Jesus: «Não me parece respeitoso»

Paulo Sousa não escondeu o desconforto pelo facto do 'fantasma' de Jorge Jesus continuar a pairar sobre o Flamengo. O treinador português deu conta disso mesmo depois da vitória, por 3-1, diante dos argentinos do Talleres, treinados por Pedro Caixinha, na segunda jornada da fase de grupos da Libertadores. E apontou o dedo à imprensa."É normal que os adeptos tenham simpatia por A ou por B, sejam jogadores ou treinadores que passam e que deixam de cá estar. O que não é normal é ter uma certa direção passional por um treinador A ou jogador B. Não é normal, não pelos adeptos mas sim por vocês [imprensa]. Não me parece respeitoso. Mas faz parte do jogo e não nos afeta", explicou Paulo Sousa.O próximo jogo do Flamengo será no Brasileirão, contra o São Paulo, no domingo. A equipa carioca vai tentar recuperar do empate na estreia da competição contra o Atlético-GO.