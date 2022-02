Paulo Sousa estreia-se no Flamengo com vitória: «Defender bem e não dar hipóteses»

Paulo Sousa estreou-se no comando técnico do Flamengo com uma vitória fora de portas, por 3-0, frente ao Boavista no campeonato estadual, e o treinador português não podia estar mais satisfeito."Excelente grupo. Muito disponível para o trabalho, muito divertido e empático. Há muita vontade de aprender e de levar isso para o jogo. Estou satisfeito com os treinos e com o que foi transferido para o jogo. Na última parte poderíamos ter controlado mais, tentámos acelerar demasiado e tivemos alguma precipitação. Podíamos ter mais controlo, mas mesmo assim dispusemos de inúmeras oportunidades", analisou o treinador português.Depois, Paulo Sousa falou da adaptação da equipa ao novo esquema tático. "Pela minha experiência, normalmente temos cinco a seis semanas de pré-temporada. Nós tivemos três e perdemos alguns jogadores para as seleções. Foi o primeiro jogo, claro que temos que ir preparando a equipa e ganhando, porque a cultura tem de ser esta. Ganhámos e não sofremos golos, o que é fundamental. Defender bem e não dar hipóteses. Esperamos que esta solidificação seja rápida."