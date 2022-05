Paulo Sousa garante que não encomendou pergunta a jornalista sobre Diego Alves

Eric Faria, jornalista que cobre o Flamengo, garante que Paulo Sousa encomendou uma pergunta sobre Diego Alves, com quem estará em rota de colisão no Flamengo, na conferência de imprensa. "Essa pergunta foi encomendada por ele (Paulo Sousa) para um repórter (Fred Huber, da Globo) que estava na comferência de imprensa. Ele (Paulo) imaginou que ninguém fosse tocar no nome de Diego Alves pois não era dia de falar de Diego Alves. Ele sentiu a necessidade de falar o que a gente ouviu (na conferência de imprensa)", garantiu Eric Faria no programa Seleção SporTV.Paulo Sousa reagiu através de um comunicado. "Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação, apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Sousa nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria "encomendado" algum tipo de pergunta a um repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça caso não haja retratação pública", pode ler-se no texto divulgado pela SMG Comunicação & Marketing.