Paulo Sousa não esquece Jesus na apresentação: «Fez um trabalho extraordinário»

Dia D para o Flamengo, com a apresentação de Paulo Sousa como novo treinador do gigante brasileiro. O técnico português esteve à conversa com os jornalistas e traçou algumas das linhas gerais do seu plano para o emblema rubro negro. E as primeiras palavras destacaram, obviamente, a força popular do clube.

"Em primeiro lugar quero agradecer ao presidente, ao Marcos e ao Bruno. Tivemos várias horas de conversas. No meu entender, é muito importante para um clube tomar decisões importantes. Para isso, é preciso conhecer bem as pessoas. Quiseram conhecer-me como pessoa, como líder e como treinador. Esta é uma oportunidade que nem sempre aparece na vida de um treinador. Representar um clube com esta grandeza e poder liderar este processo com todas as pessoas que vivem o dia a dia do clube, mas sobretudo com a alma da nossa torcida", iniciou.

"Essa é a minha energia. Quero ver a nossa equipa bem conectada com os adeptos na vitória e na qualidade dos jogos para se sentirem mais unidos do que nunca. Aliás, quero agradecer a todos pelo carinho que estão a demonstrar. Tudo faremos para poder honrar a grandeza do nosso clube", disse depois.

O tema Jesus foi inevitável e Paulo Sousa não esqueceu tudo aquilo que o compatriota fez no Flamengo.

"O Jorge fez um trabalho extraordinário, tem uma carreira extraordinária. Enriquece ainda mais a qualidade do treinador português. Vários técnicos têm vindo a ganhar em todo o mundo. A partir de hoje vamos conseguir de certeza dar continuidade a tudo que ele fez pelo nosso clube", resumiu.

"A escola portuguesa é muito exigente. E com os poucos recursos que temos em termos económicos, temos que ser criativos para poder evoluir. É uma escola forte, com boa capacidade de gestão de recursos humanos. Temos de aproveitá-los, enriquece-los e desenvolve-los", rematou.