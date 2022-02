Paulo Sousa perde no primeiro Fla-Flu

No primeiro teste de fogo no Flamengo, Paulo Sousa perdeu com o Fluminense no dérbi carioca. Um golo solitário do colombiano Jhon Arias, aos 89’, deu o triunfo à equipa de Abel Braga, numa partida em que o Fla dominou mas sem marcar.

"Tivemos um primeiro tempo de domínio total e com muita profundidade pelos corredores. Ficou a faltar a eficácia na finalização", considerou o técnico português, admitindo que a equipa não rendeu o que pretendia no segundo tempo. "Tivemos menos intensidade e menos qualidade. Com as mudanças, a equipa perdeu identidade, alguns jogadores não entenderam o que era para ser feito e o que pedi", adiantou.

Insultos racistas a Gabigol

O primeiro Fla-Flu de 2022 ficou ainda marcado pelos insultos racistas a Gabigol. "Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor! Racismo Não", reagiu o ex-Benfica nas redes sociais.