Paulo Sousa recebe central no Flamengo

Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino, será o novo reforço do Flamengo. O central brasileiro de 25 anos é esperado no Rio de Janeiro para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato até 2025, avança o ‘Globoesporte’. O emblema carioca também já chegou a acordo para a contratação em definitivo de Andreas Pereira, ao Manchester United, por cerca de 10.5M€.