Paulo Sousa sofre primeira derrota ao segundo jogo pelo Flamengo no estadual

O Flamengo, no segundo jogo orientado pelo treinador português Paulo Sousa, cedeu este domingo uma derrota tangencial (1-0) diante do rival Fluminense, na quarta ronda do campeonato estadual do Rio de Janeiro.

No neutro Estádio Olímpico Nilton Santos, o 'Engenhão', o 'Flu' só aos 89 minutos conseguiu a vantagem, por intermédio do colombiano John Arias.

Paulo Sousa tinha-se estreado no banco do 'Mengão' há três dias, com um triunfo por 3-0 frente ao Boavista.

A tabela do campeonato carioca segue liderada pelo Vasco da Gama, com 10 pontos, mais um do que o Fluminense, enquanto Botafogo (menos um jogo) e Flamengo são terceiro e quarto classificados, ambos com sete pontos.