Paulo Turra é o novo treinador do Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Turra, de 49 anos, é o novo treinador do Santos, ocupando o lugar deixado vago por Odair Hellmann.

Recorde-se que o antigo treinador do Athletico Paranaense já passou pelo nosso país quando era jogador. Cumpriu três temporada ao serviço do Boavista, entre 2001 e 2004, viajando depois para Guimarães, onde realizou uma temporada no Vitória.