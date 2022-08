Paulo Vinícius Coelho: «Abel Ferreira é muito bom treinador»

1 - Perante o sucesso de Abel Ferreira, há quem aponte insistentemente o português à seleção brasileira. Ter um estrangeiro à frente da seleção agrada aos brasileiros?

O que deve pesar na escolha é a qualidade do treinador, não a sua nacionalidade. Essa questão só vai surgir depois do Mundial. Se o Abel Ferreira for convidado e aceitar, é lógico que não há problema. É muito bom treinador e tem condições para treinar a seleção.

2 - Depois de Jorge Jesus, agora é Abel Ferreira que tem estado em destaque. Sente que o treinador português está cada vez mais na moda?

Portugal investiu em conhecimento, muito mais do que nós brasileiros. A cultura futebolística no Brasil é riquíssima, mas é empírica. A verdade é que indústria do futebol brasileira está a crescer com este intercâmbio.

3 - Abel Ferreira foi muitas vezes apelidado de ‘retranqueiro’. O estilo de jogo de Abel já convenceu os adeptos?

O Brasil tem uma lógica cruel ao analisar trabalhos em 20 jogos. É óbvio que o trabalho do Abel amadureceu. O Abel começou a ser julgado ao fim de três meses de trabalho. Quanto mais tempo de trabalho, melhor a equipa joga.