Pedrinho certo no At. Mineiro

O antigo avançado do Benfica, Pedrinho, aterrou ontem em Belo Horizonte para assinar pelo Atlético Mineiro, atual 5º classificado do Brasileirão. Segundo a imprensa do país, o extremo, de 24 anos, tem tudo acertado para reforçar o ‘Galo’ até junho de 2023, por empréstimo do Shakhtar Donetsk, clube que abandona devido à guerra na Ucrânia.Pedrinho regressa ao Brasil, dois anos depois de ter trocado o Corinthians pelo Benfica, onde não convenceu, ao apontar um golo e três assistências, em 31 jogos, na época 2020/2021.