Pedro Caixinha assume altas expectativas

P edro Caixinha já trabalha no Red Bull Bragantino e assumiu ter “grandes expectativas” na chegada ao clube brasileiro. “Este é o projeto com o qual eu mais me identifico”, afirmou em entrevista, prometendo “um estilo de jogo agressivo, uma equipa que quer atacar a baliza adversária quando está com a bola, ou atacar a bola quando está sem ela.”

Já o Bahia confirmou ontem a composição da nova equipa técnica liderada por Renato Paiva, que conta com Nuno Presume, Ricardo Dionísio, Rui Tavares (treinador de guarda-redes) e David Pereira (analista de desempenho) e ainda o preparador físico espanhol Antonio Bores.