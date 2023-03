Pedro Caixinha feliz após o “jogo mais completo”

O triunfo (2-0) do RB Bragantino sobre o Botafogo de Ribeirão Preto apurou a equipa de Pedro Caixinha para as meias-finais do Paulistão e o técnico português não escondeu a satisfação. “É uma alegria ver a equipa a crescer e poder ajudá-la a crescer. Foi nosso jogo mais completo”, afirmou, rejeitando euforias. “Há um longo caminho a percorrer. Mas ficamos felizes e orgulhosos”, frisou, voltando já a atenção para o duelo da Taça do Brasil, frente ao Ypiranga, amanhã à noite.

“ Ganhar dá motivação, ainda mais desta maneira. A principal preocupação é a recuperação do plantel. Vamos preparar esse jogo com todo cuidado”, prometeu Caixinha, em evidente fase positiva, ao contrário de Vítor Pereira, no Flamengo – defrontou o Vasco na última madrugada – ou Luís Castro, no Botafogo, que joga também amanhã com o Brasiliense para a Taça do Brasil.