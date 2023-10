Pedro Caixinha mais perto da liderança do Brasileirão

O RB Bragantino de Pedro Caixinha é a equipa em melhor forma no Brasileirão e está agora a 7 pontos do líder Botafogo. A equipa do técnico luso recebeu e bateu (1-0) o Fluminense e aproveitou o deslize do Fogão (1-1) na receção ao Ath. Paranaense para encurtar distâncias para o líder.Eduardo Sasha (17’) fez o golo que deu o quinto triunfo nos últimos seis jogos ao Bragantino, que não perde no campeonato há dois meses. Horas antes, o Botafogo não conseguiu mexer o marcador no reatamento da receção ao Ath. Paranaense, interrompida na madrugada anterior, já com o resultado em 1-1, por falhas na iluminação.O Palmeiras de Abel Ferreira venceu (2-0) na visita ao Coritiba - marcaram Gustavo Gómez (33’) e Piquerez (45’+3) - e pôs fim à série de quatro desaires na liga. O verdão subiu ao 4º posto - de acesso direto à Libertadores - mas já a 15 pontos da liderança.O Cuiabá de António Oliveira empatou em casa (1-1) frente ao Góias de Armando Evangelista, sob 40 graus de temperatura. "Os jogadores foram guerreiros, é muito difícil jogar com esta temperatura", destacou Armando Evangelista. Já António Oliveira ficou conformado: "Queríamos os três pontos, mas é mais um ponto na nossa caminhada", disse o técnico.