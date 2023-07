Pedro Caixinha soma terceiro triunfo consecutivo ao leme do Bragantino

O Bragantino, do português Pedro Caixinha, somou este domingo a terceira vitória seguida no Brasileirão, após bater o Corinthians, por 1-0, no encontro da 13.ª jornada da prova.

Na Neo Quimica Arena, em São Paulo, o único tento foi apontado à passagem do minuto 17, por intermédio do avançado Eduardo Sasha.

Com este triunfo, o Bragantino passou a somar 23 pontos, no quarto posto do Brasileirão, que é liderado pelo Botafogo (30), com menos um jogo, seguido do Grémio (26) e do Flamengo (25).

O campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, é o quinto posicionado, com 22, e defronta ainda hoje o Athetico Paranaense.