Pedro Caixinha surpreendido no Paulistão

O RB Bragantino, comandado por Pedro Caixinha, perdeu ontem com o Água Santa, por 1-0, na 9ª jornada do Paulistão.A derrota tirou a liderança do Grupo A à equipa do técnico português, que soma 14 pontos, os mesmos do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Bahia, de Renato Paiva, também perdeu (0-3), em casa, com o Fortaleza na 3ª ronda da Copa do Nordeste.