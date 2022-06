Pedro Correia vai trabalhar no scouting do Cruzeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Pedro Correia, há vários anos a trabalhar no Brasil, iniciou funções esta quinta-feira no departamento de scouting do Cruzeiro, um dos mais prestigiados clubes brasileiros, que se encontra na Série B.

Pedro Correia foi coordenador técnico do Grémio Anápolis nos últimos sete anos. Antes disso foi treinador do Leixões e do Farense, na Liga Sabseg.