Pedro Martins longe do São Paulo

Pedro Martins terá recusado ser treinador do São Paulo. De acordo com o ‘Globoesporte’, o técnico do Olympiakos pretende continuar na Grécia e dar o salto para Inglaterra num futuro próximo.





Pedro Martins tem sido apontado como um dos alvos do São Paulo, que tem neste momento Hernán Crespo como uma das escolhas mais prováveis.O técnico português tem contrato com o Olympiakos válido até junho de 2022.