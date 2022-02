Pelé afasta boatos sobre morte: «Vocês não acham que eu estou bonitão?»

Os boatos sobre a morte de Pelé correram no Brasil esta quinta-feira, numa altura em que o 'Rei' atravessa um período de saúde complicado, com um cancro do cólon confirmado e com a imprensa brasileira a apontar-lhe mais dois. O campeão do Mundo em três ocasiões usou as redes sociais para o desmentir."Meus amigos, sei que há gente a procurar notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido a minha cabeleireira favorita. Estão a dizer por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?", brincou o antigo futebolista, de 81 anos.