Pelé de novo hospitalizado para tratamento do cancro do cólon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ex-estrela do futebol brasileiro, Pelé, de 81 anos, está de novo hospitalizado em São Paulo, desde segunda-feira, para tratamento do cancro do cólon descoberto em setembro.

O estado de saúde de Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, é "bom e estável, e deve deixar o hospital nos próximos dias", disse o hospital Albert-Einstein em comunicado.

Considerado pela FIFA como o melhor jogador do século 20, Pelé deve visitar a clínica pelo menos uma vez por mês para se submeter a testes e continuar a quimioterapia para o tumor do cólon detetado em Setembro, disse a família.

O único jogador a ser três vezes campeão mundial (1958, 1962 e 1970), Pelé foi hospitalizado durante 15 dias em fevereiro devido a uma infeção do trato urinário descoberta numa consulta regular, tendo feito diálise ao rim esquerdo, depois de o direito ter sido retirado nos anos 70, devido a uma lesão enquanto ainda era jogador.