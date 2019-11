Pelé e o seu atual estado de saúde: «É como se Deus estivesse a pedir-me a conta»

Pelé falou sobre o seu estado de saúde e apesar de garantir "sentir-se bem" atualmente, considera que tem algumas contas a acertar."Mesmo tendo algumas doenças, sinto-me bem. Mas é como se Deus estivesse a pedir-me a conta", afirmou o antigo craque ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.Recorde-se, o antigo futebolista brasileiro foi em abril último operado "com sucesso" a um cálculo renal . Desde 1970, que Pelé tem apenas um rim.Nos últimos anos, a saúde do brasileiro tem sido motivo de preocupação, com Pelé a passar por procedimentos cirúrgicos também à coluna e à anca.