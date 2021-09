Pelé poderá sair em breve dos cuidados intensivos, diz filha do ex-jogador

O ex-jogador de futebol brasileiro Pelé, de 80 anos, deverá sair em breve da unidade de cuidados intensivos onde está hospitalizado, após a remoção de um tumor no cólon, anunciou a filha do antigo futebolista nas redes sociais.

"Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor", escreveu Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, na rede social Instagram.

Na mensagem divulgada na segunda-feira, acompanhada de uma fotografia do pai no hospital, sorridente, Kely Nascimento afirma ainda que o triplo campeão do mundo (1958, 1962, 1970) está "pronto para sair da uti [unidade de terapia intensiva]" e "logo logo ir para casa".

Na versão em inglês da mesma mensagem, a filha de Pelé acrescenta que o ex-jogador de futebol será transferido para um "quarto normal" dentro de "um dia ou dois", para depois "voltar para casa".

O tumor foi descoberto através de exames de rotina, explicou o hospital Albert Einstein, de São Paulo, onde Pelé está internado desde 31 de agosto.

Na sexta-feira, Pelé também garantiu aos fãs que estava a recuperar bem da operação.

"Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor", escreveu então Pelé nas redes sociais, seis dias após a cirurgia. "Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias", acrescentava.

O mais recente relatório médico, divulgado também na sexta-feira, referia que a antiga estrela do futebol brasileiro estava "a recuperar de forma satisfatória" da remoção de um tumor "suspeito" no cólon.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento recupera de forma satisfatória, está consciente, fala normalmente e mantém sinais vitais normais", referia-se no comunicado do hospital Albert Einstein.

Em anterior relatório médico, no dia 07 de setembro, aludia-se a uma transferência para enfermaria, o que não aconteceu, pelo que Pelé continua na unidade de cuidados intensivos (UCI).