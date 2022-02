Pelé recebe alta médica após infeção urinária e prossegue tratamento a tumor

O antigo futebolista brasileiro Pelé recebeu esta segunda-feira alta médica após recuperar de uma infeção urinária, prosseguindo o tratamento a um tumor no cólon detetado em setembro de 2021, revelaram hoje fontes hospitalares.



Segundo fontes do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé recebeu alta no passado sábado, saindo de um internamento iniciado em 13 de fevereiro para dar sequência ao tratamento do tumor.

A estada no centro médico paulista foi prolongada, explicam em comunicado, devido a uma infeção urinária, de que está "curado" e encontrando-se agora "em condições clínicas estáveis".

Pelé, de 81 anos, já tinha estado internado para efetuar tratamentos a este cancro entre 8 e 23 de dezembro do ano passado.

A fragilizada saúde do tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970) e antigo ministro do Desporto do Brasil, na equipa do presidente Fernando Henrique Cardoso, tem sido motivo de preocupação no país nos últimos anos, na sequência de várias hospitalizações.

Em 2019, Pelé, considerado por muitos o melhor jogador da história da modalidade, foi internado em Paris e depois transferido para São Paulo, devido a cálculos renais.