Pelé revela ser adepto do Vasco da Gama: «Joguei no Santos, mas tenho direito de escolher»

O antigo internacional brasileiro Pelé revelou, esta terça-feira, ser adepto do Vasco da Gama. Em entrevista ao canal ‘Pilhado’, no YouTube, a antiga estrela do Santos falou da sua paixão pelo emblema carioca e a razão pela qual o fez gostar do clube desde criança.





"Não fui vascaíno, eu ainda sou. Para quem não se lembra, ainda sou. A minha equipa era o Santos, joguei no Santos, mas tenho direito de escolher. Nunca deixei de ter carinho pelo Vasco. Naquela época, o meu pai jogava com um jogador que se chamava Marinho, que era avançado, e ele foi para o Vasco", apontou.onal brasileiro admitiu a sua paixão pelo emblema carioca