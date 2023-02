«Pensei que ia morrer»: médio do Palmeiras tentou seguir dieta de Ronaldo... e deu-se mal

Gabriel Menino, médio do Palmeiras, lembrou o período difícil que viveu na temporada 2020/21 quando perdeu espaço no verdão, de Abel Ferreira, e revelou que pensou que "ia morrer" quando experimentou seguir a dieta de Cristiano Ronaldo, frisando que se deu mal com essa mudança radical na sua alimentação."Estava dentro do meu peso, mas queria mudar. Falei com a Mirtes [Stancanelli], nutricionista do Palmeiras, e pedi-lhe para fazer a dieta do Cristiano. Queria ficar igual a ele. A equipa já estava formada e eu era terceira opção", começou por dizer ao 'Palmeiras Cast', assegurando que desde aí... tudo descambou."Comecei a dieta no dia seguinte e, no outro, lesionaram-se os dois laterais. Quem é que tinha de ir a jogo? Eu. A dieta era assim: ao pequeno-almoço, um ovo e suplementos. O pré-treino eram suplementos. Ao almoço, podia ser peixe e salada. Lanche da tarde eram mais suplementos. Ao jantar, novamente peixe e salada. Antes de dormir, mais suplementos. Era isso", explicou.O brasileiro, de 22 anos, recordou ainda o primeiro jogo que realizou depois de adotar esses novos hábitos, garantindo que a certa altura... "não aguentava mais correr". "Estava a aquecer e só pensava: 'Vou morrer'. Aos cinco minutos de jogo, não aguentava mais correr, precisava de ser substituído", concluiu.