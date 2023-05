Pepa assume liderança do Brasileirão aos comandos do Cruzeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, assumiu este sábado provisoriamente a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Santos, em jogo da quarta jornada da competição.

Wesley, aos 21 e 63 minutos, marcou os golos dos mineiros, sendo que, pelo meio, Ângelo Gabriel ainda empatou para os santistas, aos 58. A formação de Belo Horizonte somou, assim, a terceira vitória seguida no Brasileirão e subiu ao primeiro lugar, com nove pontos, em igualdade com o Botafogo, de Luís Castro, que tem menos um jogo.

O conjunto carioca vai defrontar no domingo o Atlético Mineiro, curiosamente o maior rival do Cruzeiro.