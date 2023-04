Pepa deixa críticas à arbitragem após derrota do Cruzeiro: «Houve lances que não concordei»

O Cruzeiro, de Pepa, foi derrotado este domingo no terreno do Corinthians (1-2) , na primeira jornada do Brasileirão. Após o apito final, o treinador português deixou críticas - sempre com alguma cautela - à arbitragem."Houve dois lances que não concordei, mas nunca vou faltar ao respeito a árbitro nenhum. Falei com ele sem problemas e disse que não concordei. Mas nunca será desculpa, porque conseguimos fazer mais e melhor", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.E prosseguiu: "O segundo golo foi invalidado num primeiro momento pelo árbitro. Não consigo perceber como é que um jogador de dois metros de altura tira outro da disputa e revertem a situação [confirmando o golo]. Mas isso já passou, prefiro canalizar as minhas energias no que temos de fazer. Temos de continuar porque sabemos onde podemos chegar", vincou.Sobre o jogo, Pepa destacou a "falta de tranquilidade" da sua equipa na "procura do golo": "Hoje não conseguimos, mas mesmo quentes fizemos um bom jogo. Na primeira parte faltou ser mais ofensivo, procurar mais o golo. Um Corinthians, com qualidades coletivas, encontrava alguns espaços. Na segunda parte, criámos mais oportunidades. Continuou a faltar tranquilidade para encontrar o golo".Questionado sobre o mercado de transferências, o treinador português, que chegou ao Cruzeiro no mês passado, deixou tudo em aberto. "Tudo pode acontecer até ao último dia. Temos confiança no trabalho que está a ser feito. Vamos agarrar-nos à equipa que temos. Voltámos ao Brasileirão com uma imagem forte do que será o Cruzeiro", rematou.O Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo domingo, dia 23, na receção ao Grémio.