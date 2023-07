Pepa e a 'seca' de golos do ataque do Cruzeiro: «Ronaldo não joga mais...»

Pepa chegou ao Cruzeiro em março e, ao fim de quatro meses no comando técnico do clube brasileiro, assumiu que a adaptação àquele país "foi fácil", elogiando o povo canarinho e a forma "acolhedora" como o receberam."A adaptação foi fácil. As pessoas são muito simpáticas e acolhedoras. É algo que valorizo muito. Portanto, foi muito natural. A língua ajuda muito também, a cidade é muito acolhedora [Cruzeiro joga em Belo Horizonte, Minas Gerais]. Não conheço os cariocas, os paulistas... Mas aquilo que dizem dos mineiros é verdade. São muito acolhedores aqui", começou por referir à 'ESPN Brasil'.Apesar de ser a segunda melhor defesa do Brasileirão, com apenas 11 golos sofridos, o ataque do Cruzeiro tem deixado a desejar, com 16 golos marcados em 14 jogos. Para Pepa, o ideal seria o regresso... de Ronaldo Nazário, o presidente do clube, aos relvados."É que o Ronaldo não joga mais... Se houvesse mais Ronaldos, haveria mais golos. Mas o futebol é bonito por isso mesmo. Às vezes o facto de estarmos melhor não significa que vamos ganhar", brincou, antes de deixar muitos elogios ao antigo avançado."A minha relação com ele é fantástica. Sempre que estamos juntos, é uma pessoa muito tranquila. Passa uma experiência impressionante e, para além de confiança, alegria e muito conhecimento. E tiro o chapéu à equipa que tem à volta dele. Está com pessoas muito competentes. E para mim, que tinha o Ronaldo como ídolo, é um orgulho. Fica para a vida. Quero retribuir não só para ele, mas para dez, onze milhões de adeptos", rematou.