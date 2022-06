Perícia labial não identificou o que Rafael Ramos disse a Edenilson

O relatório da perícia labial, solicitado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, indica que não foi possível identificar o que Rafael Ramos disse a Edenilson.O lateral português foi acusado de ter dirigido insultos racistas a Edenilson durante o jogo frente ao Internacional, que terminou com um empate (2-2). O ex-Santa Clara sempre negou que tivesse chamado "macaco" ao adversário.Após a partida, Edenilson acabou por fazer uma queixa formal. Rafael Ramos, que chegou a ser detido, foi libertado após o pagamento de uma fiança no valor de 10 mil reais (cerca de 1.900 euros) por parte do Timão.