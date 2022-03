Piazon fala sobre Textor na apresentação no Botafogo: «Até os média em Portugal comentavam...»

Piazon foi esta sexta-feira apresentado como o mais recente reforço do Botafogo. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o antigo jogador do Sp. Braga falou sobre o novo projeto do clube, que tem o empresário norte-americano John Textor, acionista maioritário da Sociedade Anónima do Futebol (SAF), como o seu principal rosto.





"Além de o Botafogo ser um clube muito tradicional e gigante no cenário brasileiro, o projeto novo, com um novo investidor, é sempre interessante. Conversei bastante com o Mazzuco, alguém que eu já conhecia há muito tempo, e acabei por tomar a decisão de abraçar este projeto", começou por dizer o médio brasileiro.

Habituado a jogar desde a ala ou até mesmo como um número '10', Piazon diz não ter preferência quanto à posição a ocupar no campo. "Em Portugal, eu jogava mais pela ala, e na Inglaterra também fiz muitos jogos atrás do avançado, como um número 10. Preferência um não tenho muita. Estou acostumado a jogar nessas posições", atirou, continuando: "Sou um jogador mais de cair para as faixas, mas também atuo no meio-campo. Acredito que a minha característica mais forte é a chegada à frente e a finalização. Também faço um bom trabalho em termos táticos, procuro ajudar a defesa, marcar...".

Sobre John Textor, Piazon assume que a entrada do investidor norte-americano no clube criou muita expectativa, até mesmo em Portugal. "Sinceramente, até a comunicação social em Portugal comentava e mencionava o Botafogo. Comentámos sobre a venda, sobre o novo investidor, que o Botafogo vai vir forte nos próximos anos. A expectativa não é só aqui no Brasil, mas também será grande lá fora", concluiu.