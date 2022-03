Piazon sobre Luís Castro: «Não o conheço, mas é super bem falado em Portugal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Piazon foi esta sexta-feira apresentado oficialmente como novo reforço do Botafogo, por empréstimo do Sp. Braga. Na conferência de imprensa realizada hoje, o médio brasileiro foi confrontado com a possibilidade de Luís Castro, treinador português que atualmente orienta o Al-Duhail, vir a assumir o comando dos alvinegros.

"A minha ida para Portugal foi por causa de Carlos Carvalhal, que me ligou e estivemos a conversa porque já nos conhecíamos desde Inglaterra. E acabou por ser ótimo para mim. Na chegada ao Botafogo, confesso que ainda não tive qualquer conversa com o staff. Não o conheço [a Luís Castro], mas é super bem falado em Portugal", confessou.