Polémica: bancadas do Maracanã só com adeptos do Flamengo na receção ao Avaí

O Flamengo recebe esta quinta-feira (às 23h00 de Portugal) o Avaí na 37.ª e penúltima jornada do Brasileirão, naquele que será o último jogo da equipa de Jorge Jesus perante os seus adeptos no Estádio Maracanã, antes do fim do campeonato e da viagem rumo ao Catar para disputar o Mundial de Clubes.





Apesar de ser um jogo para 'cumprir calendário', com o Flamengo já campeão e o Avaí despromovido à Série B, o duelo entre cariocas e catarinenses está a gerar polémica por causa da venda de bilhetes.Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo informou que iniciou a venda dos ingressos destinados ao Avaí aos seus próprios adeptos na noite de quarta-feira, o que deixou os responsáveis da equipa visitante revoltados e surpreendidos e originou mesmo uma ação judicial.

Assim, a direção do Avaí comunicou o recurso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva a pedir que se "restabeleça a venda de ingressos ao setor visitante" e que, se tal não for feito, "tomará todas as medidas jurídicas disponíveis para a reparação dos inúmeros danos que a decisão descabida do Flamengo traz ao clube e aos seus adeptos".



Segundo o Flamengo, o Avaí não solicitou em tempo útil (três dias antes do jogo) a percentagem (10%) de bilhetes a que tem direito, segundo os regulamentos, justificando assim a venda de ingressos aos adeptos rubro-negros que, certamente, vão encher por completo as bancadas do Maracanã na despedida à equipa de Jorge Jesus.