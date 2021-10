Polícia investiga Diego Costa: jogador suspeito em esquema a envolver site de apostas

Diego Costa está a ser investigado na sequência de uma operação realizada pela Polícia Federal brasileira por ser alegadamente financiador de um site de apostas que supostamente pratica a exploração de jogos, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e orfanização criminosa, segundo o 'Globoesporte'.





A casa do jogador já foi alvo de buscas, mas nada foi apreendido. A defesa de Diego Costa garante que este "está inocente" e que se "vai apresentar voluntariamente" para prestar declarações.A formação de Minas Gerais, que recentemente foi eliminada das meias-finais da Libertadores pelo Palmeiras de Abel Ferreira, já reagiu ao sucedido em nota publicada no site oficial."Os factos noticiados não dizem respeito ao clube, não eram de conhecimento público, tampouco da instituição (por se tratarem de investigações), e são anteriores à chegada do atleta ao Atlético.Não obstante, o Atlético está a inteirar-se das eventuais ocorrências para dar, caso seja do interesse do atleta, todo o apoio que seja necessário", pode ler-se.