Português Bruno Lopes ajuda Bahia a regressar à Série A

O português Bruno Lopes, adjunto de Eduardo Barroca no Bahia, festejou este domingo a subida à Série A do campeonato brasileiro. O clube de Salvador ganhou no terreno do CRB Alagoas, por 2-1, na última jornada da Série B.Bruno Lopes foi contratado pelo Bahia em 2021 para orientar a equipa de sub-23, ascendendo depois a treinador-adjunto dos vários treinadores que entretanto passaram pelo clube.Em Portugal, Bruno Lopes comandou a equipa de sub-23 do Portimonense e chegou a orientar a equipa principal dos alvinegros num curto período (três jogos), na transição entre a saída de António Folha e a chegada de Paulo Sérgio. Antes disso cumpriu várias temporadas no futebol norte-americano.Além do Bahia, também o Vasco da Gama festejou este domingo a subida à Série A. Cruzeiro e Grémio já haviam garantido antecipadamente a promoção.