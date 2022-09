Português João Paulo Costa é o novo coordenador metodológico do Botafogo

João Paulo Costa foi apresentado como o novo coordenador metodológico do Botafogo e, segundo o emblema brasileiro, "atuará no desenvolvimento de uma linguagem unificada entre todos os departamentos do futebol profissional, sub-23, de formação e feminino".O português, de 50 anos, chega ao emblema a convite de Luís Castro depois de desempenhar funções na formação de Benfica, Sporting ou Oriental e também depois de ser campeão angolano pelo Recreativo do Libolo no escalão sénior."É um desafio colocado pelo míster Luís Castro e aceitámos prontamente, pelo que é o reconhecimento dele enquanto pessoa, as suas competências e seus valores. Gosto muito de trabalhar assim. Há a expectativa de vitórias rápidas, em termos de organização e intervenção, e começamos a ver as modificações com benefícios para o processo. O nosso objetivo é uniformizar. A abertura das portas da equipa profissional vai facilitar este processo. Não vai existir uma ideia diferente, vamos funcionar segundo a ideia do míster Luís Castro, com o desafio que foi feito pelo John Textor a todo grupo. A exigência estará em todos nós, o treinador está sempre exposto e nós também. Vamos exigir trabalhar a 100 por cento, menos de tudo é nada. O jogador vai saber que tem que estar a 100 por cento", frisou João Paulo na apresentação ao lado do diretor para o futebol, André Mazzuco, e do diretor da formação, Tiano Gomes.