Portuguesa derrotou a covid-19 em jogo imaginário

Numa altura em que o futebol está parado um pouco por todo o Mundo, a Portuguesa paulista levou a cabo no fim de semana uma original iniciativa que permitiu angariar cerca de 10 mil reais (1700 euros) na luta contra o coronavírus. Seguindo o exemplo de vários clubes europeus, o emblema de São Paulo organizou um encontro imaginário (tendo como simbólica adversária a Covid-19), procedeu à venda de bilhetes e à hora agendada da partira realizou mesmo um relato, transmitido em direto no youtube do clube.





E bem ao estilo da rádio, os comentadores do clube deram toda uma emoção ao nível de dia de jogo, lembrando vários pormenores particulares do Estádio do Canindé, como o cheiro da churrasqueira localizada ali ao lado, o som da claque ou até mesmo os vendedores de tremoços que percorrem as bancadas. Naquele jogo, as bancadas estavam vazias, mas Gomão Ribeiro, Luiz Nascimento e Antonio Quintal fizeram como se estivessem repletas.Quanto ao jogo, a emoção também foi grande, já que a Portuguesa venceu por 3-2 no duelo com a Covid-19, marcando o (imaginário) golo da vitória já no período de compensações, tudo isto numa partida que contou com onzes iniciais escolhidos pelos adeptos do clube nas redes sociais (utilizando como opções os melhores jogadores da história do clube).Aqui, tal como no duelo com a doença, o resultado foi mesmo o mais importante e aquele que os responsáveis do clube esperam que, no futuro próximo, inspire os brasileiros e que seja real.