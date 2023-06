Portugueses em dia de empates

A jornada 10 do Brasileirão arrancou ontem com uma onda de empates. Com quatro treinadores portugueses em ação, nenhum deles conseguiu ganhar. O duelo mais aguardado era a visita do Cruzeiro de Pepa ao Bahia de Renato Paiva e o desfecho foi uma igualdade a dois golos, com Arthur Sales a evitar a derrota dos anfitriões com um golo aos 66’, após os visitantes terem chegado ao intervalo a vencer por 2-1.

Já o Cuiabá de António Oliveira também esteve a vencer, fora, o Corinthians, mas não escapou ao empate (1-1). Resultado idêntico ao verificado na deslocação do Bragantino de Pedro Caixinha ao reduto do Atlético Mineiro.

Evangelista espera reforços

O Brasileirão prepara-se para contar com mais um técnico português e Armando Evangelista, futuro treinador do Goiás, já vai assistir hoje ao jogo com o Fluminense, só começando a orientar a equipa na segunda-feira. Mas o ex-treinador do Arouca, que assinou contrato até final do ano, já está a trabalhar no reforço da equipa com jogadores vindos da Europa, incluindo estrangeiros, como confirmou o dirigente Edminho Pinheiro: “Só temos um estrangeiro e temos seis vagas.”