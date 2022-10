Precisavam de um ponto para garantir apuramento e perderam... por causa da ambulância

O futebol sul-americano não pára de nos trazer episódios com o seu grau de surrealidade. O mais recente chega-nos da Série A2 do Pernambucano, onde o Sete de Setembro falhou o apuramento quase certo para a ronda seguinte devido ao atraso na chegada da ambulância necessária para a disputa do seu jogo com o Torres. Com isso, o árbitro acabou por determinar o desaire por 3-0 e o sonho acabou em pesadelo.A situação, bastante insólita mas ao mesmo tempo dramática, conta-se de forma simples: a partida tinha início marcado pelas 15 horas, mas ao perceber que não havia ambulância no Estádio Grito da República, em Olinda, o árbitro Tiago Lima Vieira não autorizou o arranque do jogo, à espera da chegada do veículo de emergência médica. Os minutos passaram e com eles a expressão dos jogadores era de cada vez maior tristeza, temendo aquilo que viria efetivamente a acontecer.Passado o período de espera regulamentar, o árbitro não teve outro remédio que dar por terminado o jogo e atribuir a vitória aos visitantes por 3-0, o que automaticamente ditou o final do sonho do Sete de Setembro - até porque o Vitória-PE, o adversário na luta pelo apuramento, venceu. A ambulância chegaria, é certo, mas uma hora e treze minutos depois, já bem fora da janela regulamentar, isto quando já os jogadores Sete de Setembro choravam por falhar o objetivo.A situação levou a reações de revolta por parte do emblema de Garanhuns, que neste campeonato disputava as suas partidas em Olinda, a quase 240 quilómetros da sua cidade sede. Estavam dependentes da ajuda das autoridades locais, que desta vez falharam. Na pior altura possível. "O que fizeram connosco não existe, pais de família atrás do sonho, atrás do pão de cada dia. Tínhamos a chance para nos qualificar e brincaram com os sonhos dos jogadores", desabafou Glauber, capitão de equipa.